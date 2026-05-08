Zelenski îi avertizează pe liderii străini să nu participe la parada de la Moscova

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski i-a avertizat joi pe reprezentanții țărilor aliate ale Rusiei să nu participe la parada de 9 Mai de la Moscova, care marchează victoria URSS în cel de-Al Doilea Război Mondial, relatează AFP.

„Am primit, de asemenea, mesaje din partea unor state apropiate de Rusia, care indică faptul că reprezentanții lor intenționează să se deplaseze la Moscova. O dorință ciudată (…) în aceste vremuri. Nu recomandăm acest lucru”, a avertizat el într-un discurs susținut în cursul serii.

De cealaltă parte, de la Moscova, Ministerul rus al Apărării le-a cerut joi locuitorilor din Kiev să părăsească orașul, avertizându-i asupra posibilelor atacuri de represalii dacă Ucraina încalcă armistițiul unilateral declarat de Rusia pentru evenimentele din 9 mai.

Cu o zi înainte, Ministrul rus de Externe a cerut ambasadelor străine să-și evacueze personalul și cetățenii din capitala ucraineană din cauza „inevitabilității atacurilor de represalii” dacă Ucraina ar perturba, în special printr-un atac cu drone, parada de sâmbătă care celebrează victoria URSS asupra Germaniei naziste din 1945.

„Reamintim populației civile din Kiev și personalului misiunilor diplomatice străine necesitatea de a părăsi orașul în timp util”, a avertizat joi Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, promițând un răspuns în cazul unui atac ucrainean