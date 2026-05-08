Scandal la Banca Națională a Ungariei. Procurorii au făcut percheziții la Curtea de Conturi într-o anchetă ce vizează pierderea unor active de ordinul sutelor de miliarde de forinți de la bancă

Procurorii maghiari au făcut, joi, perecheziții la sediul Curții de Conturi a Ungariei (ÁSZ), în ancheta care vizează Banca Națională a Ungariei (MNB), scrie publicația 24.hu. Dosarul vizează presupusa pierdere a unor active de ordinul sutelor de miliarde de forinți și nu are încă niciun suspect.

Informația a fost confirmată de Procuratura Generală a Ungariei (KNYF), care a constituit un grup special de anchetă pentru identificarea și recuperarea activelor pierdute ale Băncii Naționale. Investigația a fost preluată de la Biroul Național de Investigații al Poliției.

„În dosarul aflat în curs privind infracțiunea de administrare frauduloasă care a provocat un prejudiciu patrimonial deosebit de important în legătură cu Banca Națională a Ungariei, Procuratura Generală a desfășurat astăzi acte procedurale. Percheziția și confiscarea de documente la Curtea de Conturi au avut drept scop predarea simultană, într-o formă autentică și structurată, a documentelor relevante pentru cauză”,a transmis Procuratura Generală.

Procuratura a subliniat că nu există indicii privind ascunderea sau distrugerea unor documente. Potrivit procurorilor, este vorba doar despre faptul că legislația procesual penală permite predarea oficială a documentelor, în prezența unui funcționar public, exclusiv prin această procedură juridică. Cu alte cuvinte, în cazul Curții de Conturi nici nu se pune problema ca cineva din instituție să fie implicat în faptele investigate.

Ancheta, deschisă în februarie 2025, a plecat tocmai de la o plângere a Curții de Conturi

Procuratura a reiterat că în dosar nu există încă niciun suspect.

Scandalul de la Banca Națională a Ungariei a provocat un val uriaș de reacții și înaintea alegerilor. Recent, familia fostului guvernator al băncii, György Matolcsy ar fi transportat în Dubai, în containere, bunuri de mare valoare și mașini sport, fără ca autoritățile să intervină, deși de mai bine de un an există o anchetă privind dispariția unor active de sute de miliarde de forinți aparținând fundațiilor băncii centrale.

Potrivit Curții de Conturi, în rețeaua organizată în jurul fundației Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) a Băncii Naționale a Ungariei s-ar fi pierdut active de ordinul sutelor de miliarde de forinți din bani publici, în perioada în care banca centrală era condusă de György Matolcsy. Responsabilitatea fostului guvernator, precum și a fiului său, Ádám Matolcsy, și a cercului său de afaceri, se discută chiar și în interiorul partidului Fidesz. Mai mulți politicieni îi consideră responsabili pentru înfrângerea electorală și cred că ar trebui să ajungă la închisoare.

György Matolcsy a reacționat recent printr-un comunicat în care a declarat că, dacă orice autoritate dorește să investigheze activitatea băncii din perioada 2013–2025, el va coopera deplin și fără rezerve. Fostul guvernator și-a rezumat poziția în cinci puncte, esența fiind că, în opinia sa, patrimoniul fundației nu a dispărut, valoarea există în continuare, însă evaluarea bursieră este înșelătoare, întrucât investiția are o misiune pe termen lung.

Ádám Matolcsy, fiul fostului guvernator, cunoscut și pentru stilul său de viață luxos, a reacționat și el după alegeri la acuzațiile apărute.„Nu este sarcina politicienilor sau a jurnaliștilor să decidă cine și pentru ce trebuie tras la răspundere. Veniturile mele provin din activități legale și transparente.”

El a afirmat, de asemenea, că de ani de zile deține permis de ședere în Emiratele Arabe Unite „din motive profesionale” și că administrează o afacere în industria mobilei, cu clienți inclusiv în Orientul Mijlociu. Totodată, a susținut că va coopera pe deplin cu autoritățile dacă noul guvern ungar va solicita extrădarea sa — lucru complicat de faptul că Emiratele Arabe Unite nu au un tratat de extrădare cu Ungaria. Ádám Matolcsy a negat însă că și-ar fi transferat averea în Dubai.