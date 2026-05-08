Partidul Nostru critică numirea lui Daniel Mititelu la ANRE: Nu întrunește criteriile necesare

Partidul Nostru critică numirea lui Daniel Mititelu în funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), menționând că decizia a fost luată în grabă, iar candidatul nu a putut răspunde la întrebări elementare despre specificul instituției și, potrivit mai multor deputați, nu ar întruni criteriile legale de calificare, procedura și legalitatea.

Deputatul Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, l-a întrebat pe Daniel Mititelu dacă cunoaște diferența dintre furnizorul cu obligație de serviciu public și un furnizor concurențial în sectorul gazelor din Republica Moldova, iar candidatul nu a putu răspunde și a promis „să se documenteze”.

„Candidatul promovat de PAS pentru funcția de director al ANRE, cu un salariu de aproape 100.000 de lei pe lună, nu cunoaște nici măcar aspecte elementare pe care instituția le decide și le reglementează zilnic. Situația ridică întrebări serioase despre modul în care PAS înțelege meritocrația și concursurile „transparente” promise în ultimii ani. Tot mai mulți cetățeni se întreabă dacă pentru a ajunge într-o funcție atât de importantă este nevoie de experiență și competență reală sau este suficient să fii apropiat de un ministru”, a declarat Alexandr Berlinschii.

La rândul său, deputatul Nicolae Margarint, membru al Comisiei protecție socială, sănătate și familie, a întrebat ce salariu va primi noul director al Consiliului ANRE. Însă, raportorul proiectului, Vasile Grădinaru, a afirmat că această informație este confidențială și că „nu are dreptul să o divulge”.

De menționat că, din informațiile publice, se cunoaște că salariul unui membru al Consiliului de administrație al ANRE constituie aproape 100.000 de lei, fiind redus nesemnificativ acum câteva luni, de la 125.000 de lei.”

Daniel Mititelu a fost numit în funcția de director al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetic (ANRE), pentru un mandat de șase ani. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat azi de 52 de deputați.