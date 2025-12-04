Fostul deputat PSRM, Adrian Albu, prins cu avere nejustificată de aproape 900 mii lei: Va fi confiscată în folosul statului

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a finalizat procedura de control în privința fostului deputat socialist Adrian Albu și a membrilor familiei sale. Conform raportului, în perioada 2019-2023, parlamentarul a acumulat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 892.985 lei.

„În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate cât și a punctului de vedere, informațiilor și dovezilor prezentate de către subiectul controlului, conform principiului pertinenței, concludenții, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat:

pentru anul 2019 diferență substanțială în sumă de 505337,34 lei;

pentru anul 2020 diferență în sumă de 30459,81 lei;

pentru anul 2022 diferență în sumă de 197819,43 lei;

pentru anul 2023 diferență în sumă de 159368,87 lei, cumulativ, fiind stabilită o diferență totală de 892985,45”, se arată în actul ANI.

Inspectorul de integritate va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

După rămânerea definitivă a Actului de constatare, persoana supusă controlului va fi decăzută din dreptul de a exercita orice funcție publică, pentru o perioadă de 3 ani, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de această lege.