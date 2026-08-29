Atenție, șoferi: Asigurarea RCA, mai scumpă. BNM majorează prima de bază cu circa 13%

Șoferii ar putea plăti mai mult pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) din 4 octombrie 2026. Banca Națională a Moldovei majorează prima de bază pentru RCA internă cu aproape 13%, de la 1.257 la 1.420 de lei. În același timp, „Cartea Verde” pentru autoturisme se ieftinește cu aproape 10% pentru majoritatea destinațiilor europene.

Noua majorare vine la mai puțin de un an după o decizie în sens opus. Din 25 noiembrie 2025, prima de bază fusese redusă de la 1.467 la 1.257 de lei, adică cu 14,3%. Prin noua valoare de 1.420 de lei, este recuperată cea mai mare parte a reducerii de anul trecut, deși nivelul rămâne cu 47 de lei, sau circa 3,2%, sub cel aplicat înainte de noiembrie 2025.

Schimbarea intervine în condițiile unei creșteri puternice a despăgubirilor achitate de asigurători. În 2025, prima medie efectivă RCA a coborât cu 13,4%, de la 1.448,9 la 1.254,7 lei. În aceeași perioadă, plățile efectuate de companiile de asigurări au crescut cu 28,3%, până la 625,2 milioane de lei, iar valoarea medie a unui dosar de daună soluționat a urcat cu 8,8%, la 21,8 mii de lei.

Tendința a continuat la începutul anului 2026. În primul trimestru, prima medie RCA a ajuns la 1.407,2 lei, cu 7,1% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Despăgubirile au crescut însă mult mai rapid, cu 30,5%, până la 180,7 milioane de lei, iar dauna medie a ajuns la 22,4 mii de lei, în creștere cu 9,6%.

Valoarea de 1.420 de lei nu reprezintă însă prețul pe care îl va achita automat fiecare proprietar de automobil. În urma liberalizării parțiale a pieței, asigurătorii își stabilesc propriile prime, în baza metodologiei BNM și a profilului de risc. Costul final este influențat de caracteristicile automobilului, localitatea de înmatriculare, vârsta și experiența șoferului, istoricul bonus-malus și alți coeficienți.

De exemplu, pentru Chișinău, Hîncești, Orhei, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi și Criuleni este prevăzut un coeficient de 1,35, iar pentru celelalte localități – 0,71. Aplicate simplificat noii baze de 1.420 de lei, valorile ar însemna aproximativ 1.917 lei, respectiv 1.008 lei. Aceste sume nu reprezintă prețurile finale ale polițelor, întrucât nu includ ceilalți coeficienți.

Astfel, majorarea primei de bază cu 13% nu presupune automat o scumpire identică pentru fiecare poliță RCA, însă creșterea bazei de calcul indică o presiune în sus asupra prețurilor pentru o parte importantă dintre șoferi.

În schimb, proprietarii de autoturisme care călătoresc în majoritatea statelor europene primesc o veste mai bună. Pentru zona 3 a sistemului „Cartea Verde”, prima de bază anuală rămâne la 336 de euro, însă modificarea coeficienților reduce valoarea orientativă pentru autoturisme de la 349,44 la 315,84 euro pe an, adică cu 33,60 euro sau 9,6%. Pentru 15 zile, costul orientativ scade de la 34,94 la aproximativ 31,58 euro.

Pentru transportatorii de mărfuri situația este inversă. În cazul vehiculelor de până la 3,5 tone, valoarea orientativă anuală pentru zona 3 crește cu 8,5%, de la 1.068,48 la 1.159,20 euro. Pentru camioanele și tractoarele de peste 3,5 tone, majorarea este de 8,1%, de la 540,96 la 584,64 euro.

Scumpiri și mai mari sunt prevăzute pentru transportul de pasageri. Pentru vehiculele cu până la 17 locuri, prima orientativă anuală crește cu 21,6%, de la 668,64 la 813,12 euro, iar pentru cele cu peste 17 locuri – cu 16%, de la 1.092 la 1.266,72 euro.

Ucraina este inclusă într-o zonă separată, zona 1, unde „Cartea Verde” pentru autoturisme se scumpește cu aproximativ 14%. Polița pentru 15 zile urcă de la 1,74 la 1,99 euro, cea pentru o lună de la 2,32 la 2,66 euro, iar asigurarea anuală de la 11,62 la 13,28 euro. În Rusia și Belarus, „Cartea Verde” emisă în Republica Moldova nu este valabilă.