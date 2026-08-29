Un nou exod al rușilor. Fug din țară de teama că Putin îi va trimite la război

Peste 113.000 de cetățeni ruși au părăsit Rusia într-o singură săptămână prin punctul de frontieră Upper Lars, la granița cu Georgia. Creșterea bruscă a traficului vine pe fondul temerilor că autoritățile de la Moscova ar putea pregăti o nouă mobilizare pentru războiul din Ucraina.

În ultimele luni, autoritățile ruse au intensificat măsurile de recrutare, colectarea datelor despre rezerviști și pregătirile administrative pentru eventuale chemări sub arme. Organizațiile care oferă asistență juridică militarilor spun că au observat și o creștere a solicitărilor venite din partea bărbaților aflați în rezerva militară.

La începutul lunii august, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, declara că serviciile de informații de la Kiev se așteaptă ca Rusia să organizeze până la sfârșitul anului o „mobilizare rapidă” a câtorva sute de mii de persoane.

Georgia a fost una dintre principalele destinații ale rușilor și în septembrie 2022, când Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială a aproximativ 300.000 de oameni. Atunci, peste 100.000 de cetățeni ruși au intrat în Georgia în decurs de numai o săptămână.

Kremlinul neagă însă că ar pregăti o nouă mobilizare în masă. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a afirmat că o asemenea măsură „nu este nici planificată, nici preconizată”, iar Dmitri Peskov susține că informațiile privind o posibilă mobilizare sunt promovate de autoritățile ucrainene.

Rezerviștii, tot mai atent monitorizați

Rezerva militară a Rusiei este alcătuită în principal din bărbați cu vârsta de până la 55 de ani care au efectuat serviciul militar obligatoriu. În 2022, numărul acestora era estimat la aproximativ 25 de milioane.

În ultimele luni, statul ar fi intensificat colectarea informațiilor despre rezerviști prin intermediul angajatorilor. În unele cazuri sunt solicitate inclusiv adresele rudelor acestora.

Bărbații pot fi chemați la birourile militare, unde li se comunică unitatea la care trebuie să se prezinte dacă va fi declarată mobilizarea.

Totodată, Rusia a introdus convocările militare electronice obligatorii. Spre deosebire de citațiile pe hârtie utilizate în 2022, noile convocări intră în vigoare imediat după emiterea lor online și pot determina automat interzicerea ieșirii din țară.

Presiuni pentru recrutarea de noi militari

Autoritățile încearcă, în paralel, să atragă noi militari fără a declara oficial o mobilizare generală.

În martie 2026, Ministerul rus al Apărării intenționa să recruteze aproximativ 80.000 de persoane, în mare parte studenți, pentru noile Forțe de Sisteme Fără Pilot. Până în luna iulie ar fi fost însă recrutați doar aproximativ 8.000 de oameni.

În regiunea Penza au apărut, de asemenea, acuzații potrivit cărora bărbați ar fi fost opriți pe străzi sau în transportul public și duși la centre militare, unde unii ar fi fost presați să semneze contracte cu armata. Autoritățile locale au negat orice implicare în recrutări forțate.

Ministerul rus al Apărării și-ar fi stabilit drept obiectiv recrutarea a 409.000 de militari pe bază de contract până la sfârșitul anului 2026.

Experții citați în material consideră că o eventuală mobilizare oficială este puțin probabil să fie anunțată înaintea alegerilor parlamentare din septembrie, întrucât o astfel de decizie ar putea provoca nemulțumiri suplimentare în societatea rusă.