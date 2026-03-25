Cum sunt racolaţi tineri din Moldova în tabere rusești de sabotaj din Balcani

O rețea care recruta tineri din Republica Moldova și îi trimitea în tabere din Balcani pentru instruire în acțiuni de destabilizare în Europa este investigată de autoritățile de la Chișinău, pe fondul suspiciunilor de legături cu războiul hibrid al Rusiei, relatează Politico.

Potrivit anchetatorilor, citaţi de Politico, tinerii erau atrași cu promisiuni financiare modeste, între 300 și 500 de dolari, și excursii în străinătate, însă ajungeau în tabere de instruire din Bosnia și Serbia, unde învățau să opereze drone, să folosească dispozitive incendiare și să evite forțele de ordine în timpul protestelor.

Unul dintre cazuri este cel al lui Maxim Roșca, care a declarat în instanță că a fost recrutat la Chișinău de Anatoli Prizenco. Acesta i-a propus să renunțe temporar la locul de muncă dintr-un service auto pentru o deplasare plătită de două săptămâni, plătită, cu activităţi în aer liber, fără a-i oferi detalii clare, spunându-i că va primi instrucțiuni de la un contact din Moscova.

Maxim Roșca, recrutat la Chişinău de omul de afaceri moldovean Anatoli Prizenco

În scurt timp, Roșca a ajuns într-o tabără din apropiere de Banja Luka, unde participanții erau pregătiți pentru proteste violente și misiuni de recunoaștere, inclusiv identificarea unor clădiri administrative și posibile puncte de lansare pentru drone. Participanții erau instruiți să piloteze drone, să folosească dispozitive incendiare și să evite forțele de ordine în timpul protestelor. Potrivit serviciilor de informații moldovene, instructorii aveau legături cu Gruparea Wagner.

Ancheta vine într-un context mai larg în care mai multe state europene acuză Rusia că desfășoară o campanie de război hibrid. Autoritățile din Franța și Germania au semnalat deja operațiuni de dezinformare, atacuri cibernetice și tentative de influențare a alegerilor.

Procurorii susțin că Prizenco făcea parte dintr-o rețea internațională mai amplă, care a instruit zeci de persoane pentru acțiuni de influență și destabilizare în Europa. Peste 80 de persoane sunt investigate în Republica Moldova, iar 20 au fost deja inculpate.

Promisiunea unei excursii plătite, fără detalii clare

Cazul a ieșit la iveală în octombrie 2024, când Roșca a fost oprit la intrarea în țară din România. În microbuzul în care se afla, anchetatorii au descoperit echipamente pentru drone, cartele SIM, stick-uri USB și dispozitive descrise ca fiind destinate lansării de grenade din aer.

Alte cazuri indică extinderea rețelei. Danil Dilan, un tânăr din regiunea separatistă pro-rusă Transnistria, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnat după ce a recunoscut că a fost trimis în Germania, unde i s-a cerutunde i s-a cerut să fluture un steag ucrainean, în timpul unui meci de la Campionatul European.

Dilan a spus că a refuzat, însă în timpul meciului a fost afișat un steag ucrainean cu inscripția „Dați-ne alegerile înapoi”, ulterior folosit în discursul oficial rus.

Autoritățile moldovene susțin că aceste rețele folosesc intermediari și recrutează tineri vulnerabili, uneori chiar minori, pentru operațiuni în întreaga Europă, inclusiv în timpul unor evenimente majore precum Jocurile Olimpice de vară din 2024.

Instructorii aveau legături cu Gruparea Wagner

Situată între România și Ucraina, Republica Moldova a devenit unul dintre principalele fronturi ale confruntării hibride dintre Rusia și Occident, autoritățile de la Chișinău acuzând Moscova de interferențe electorale, dezinformare și tentative de destabilizare internă, mai notează Politico.