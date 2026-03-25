Separatiștii de la Tiraspol: Chișinăul ia măsuri care prelungesc conflictul, nu îl rezolvă

Vadim Krasnoselski a declarat că „pașii pe care îi face Moldova (cu privire la reglementarea transnistreană – I.) nu fac decât să amplifice tensiunile și să ducă la o prelungire suplimentară a conflictului, în loc să îl rezolve”.

„Chișinăul ignoră oportunitatea de a reveni la un dialog deplin din octombrie 2019, în urma eșecului părții moldovenești de a semna protocolul final al Rundei de la Bratislava. (…) Negocierile reale sunt înlocuite cu sloganuri care nu au nicio legătură cu situația politică actuală. Moldova continuă să formuleze acuzații împotriva Transnistriei care nu reflectă starea reală de fapt. Acest lucru este inacceptabil, iar Misiunea OSCE trebuie să faciliteze procesul de negocieri”, a declarat Krasnoselski.

Krasnoselski a făcut această declarație miercuri, la o întâlnire la Tiraspol cu vicepreședintele Adunării Parlamentare OSCE, Kyriakos Hadjiyanni.

El este convins că „fără negocieri, nicio problemă cheie nu poate fi rezolvată – fie că este vorba de mediu, cooperare în aplicarea legii, economie, protejarea drepturilor omului sau alte puncte de pe ordinea de zi”.

Conform unui comunicat al administrației de la Tiraspol, Kyriakos Hadjiyanni a declarat că „soluțiile pot fi găsite doar prin dialog la masa negocierilor și și-a exprimat disponibilitatea de a facilita reluarea procesului de negocieri”.