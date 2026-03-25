Deși e în proces de retragere din CSI, R. Moldova a fost prezentă prin diaspora la un eveniment la Minsk

Deși autoritățile de la Chișinău accelerează procesul de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI), reprezentanți ai diasporei moldovenești au participat la un eveniment cultural organizat la Minsk, în contextul aniversării organizației. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că prezența nu a fost coordonată de stat.

Mai exact, R. Moldova a fost „reprezentată” la închiderea Târgului Internațional de Carte de la Minsk, desfășurat în perioada 17–22 martie, printr-un program cultural susținut de comunitatea moldovenească din Belarus. Evenimentul a inclus cântece și dansuri tradiționale, precum și un stand de carte cu autori moldoveni și români.

Reprezentanții MAE au declarat că evenimentul nu a fost organizat sau coordonat de autoritățile moldovenești. Potrivit acestora, inițiativa a aparținut organizatorilor din Belarus, iar membrii comunității moldovenești au participat în calitate de rezidenți ai statului-gazdă.

Însărcinatul cu afaceri ad interim al R. Moldova în Belarus, Nicolae Mîinea, a precizat că a fost informat ulterior despre participare și că a considerat prezența „inoportună”. Cu toate acestea, membrii diasporei nu au putut refuza invitația autorităților belaruse, având în vedere statutul lor de rezidenți.

Ambasada Republicii Moldova la Minsk a refuzat să participe la eveniment, inclusiv cu un stand propriu, menținând aceeași poziție ca și în anii precedenți.

Un rol vizibil în cadrul evenimentului l-a avut fostul ambasador al R. Moldova în Belarus, Victor Sorocean, care a participat în calitate de președinte al unei organizații de prietenie. MAE a subliniat că acesta nu reprezintă poziția oficială a statului.

Potrivit presei belaruse, discursul său a pus accent pe „prietenia între popoare”, considerată mai puternică decât orientările politice.

De menționat că pe 20 martie, Parlamentul R. Moldova a votat în prima lectură denunțarea unor acorduri fundamentale ale CSI, în contextul în care autoritățile invocă nerespectarea principiilor organizației de către Federația Rusă și prioritățile de integrare europeană ale țării.

În ultimii ani, Republica Moldova a denunțat zeci de acorduri din cadrul CSI și nu a mai participat, de facto, la reuniunile organizației din 2022.