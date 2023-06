Cum susține Georgia Ucraina și apelul președintei Salome Zurabișvili pentru țara invadată de Rusia

Salome Zurabișvili, președintele Georgiei, a spus că Georgia poate ajuta Ucraina în războiul împotriva Rusiei cu „solidaritate”, întrucât țara nu dispune de fondurile necesare din cauza agresiunii ruse. De asemenea, ea a transmis Ucrainei că „este în interesul întregii Europe să ceară Rusiei să părăsească toate teritoriile ocupate”, relatează Ukrainska Pravda și Hotnews.

„Solidaritate. Am avut războaiele noastre, așa cum am spus, de trei ori am avut agresiuni rusești și nu avem mijloace. Avem tancuri rusești la 30 km de Tbilisi.

Deci, există constrângeri – asta este ceva pe care autoritățile îl folosesc uneori din alte motive. Dar acea parte este adevărată, că avem aceste constrângeri.

Deci, pentru noi, opțiunea militară nu există și nu există un al doilea front care să poată ajuta Ucraina. Ucraina are adâncurile teritoriului său, are propriile sale resurse militare și are un potențial complet diferit.

Georgia, ca țară, cred că este foarte importantă pentru Ucraina, deoarece este un popor care a trecut prin asta, înțelege asta și susține în totalitate situația reală prin care trece Ucraina”, a declarat președintele Salome Zurabișvili într-un interviu pentru Ukrainska Pravda.

Apelul făcut de Salome Zurabișvili la Ucraina

Președintele georgian a mai spus că țara ei nu crede în restituirea teritoriilor ocupate de Rusia (Abhazia și Osetia de Sud) prin mijloace militare.

Totodată, a spus ea, în cursul negocierilor, când Ucraina decide că vrea să se așeze la masa negocierilor, „este în interesul întregii Europe să ceară Rusiei să părăsească toate teritoriile ocupate”.

Aceasta includ Abhazia și Osetia de Sud.

Salome Zurabișvili vs guvernul georgian și uimirea lui Putin după proteste din Georgia

Ea a criticat, de asemenea, decizia guvernului georgian de a relua zborurile între Tbilisi și Moscova. Potrivit acesteia, astfel de decizii nu corespund „viziunii georgiane asupra viitorului, viziunii georgiane despre cine sunt partenerii noștri”.

Fondatorul companiei aeriene naționale Georgian Airways i-a interzis președintelui țării în mai să folosească serviciile sale, după ce a spus că va boicota compania aeriană din cauza reluării zborurilor către Rusia, a informat agenția de presă rusă TASS.

Rusia a anunțat că ridică interdicția de patru ani privind zborurile directe cu Georgia și că va elimina obligația de viză veche de zeci de ani pentru georgienii care călătoresc în Rusia.

Președintele pro-occidental al Georgiei, Salome Zurabişvili, care s-a confruntat anterior cu guvernul în ceea ce privește refacerea legăturilor cu Moscova, și-a exprimat, opoziția.

„În ciuda opoziției poporului georgian, zborul nedorit al Rusiei a aterizat la Tbilisi. Spunem Nu zborurilor către Rusia!”, a declarat Zurabişvili într-un tweet.

De mai multe luni, opoziţia georgiană denunţă ceea ce ea consideră a fi un viraj pro-rus al guvernului, care îngrijorează de asemenea Uniunea Europeană la care Tbilisi aspiră să adere.

Pe 19 mai poliția georgiană a dispersat protestatarii care s-au adunat pe aeroportul din Tbilisi pentru a întâmpina un zbor al companiei Azimuth Airlines de la Moscova.

Vladimir Putin s-a declarat „total surprins” de demonstrațiile care au avut loc în Georgia împotriva Kremlinului, când Rusia și-a restabilit legăturile aeriene cu această țară pro-occidentală.

„Sincer, am fost total surprins de această reacție”, a spus președintele rus în cadrul unei întâlniri cu oameni de afaceri.

„M-am gândit că toată lumea va spune: „Ei bine, mulțumesc, e bine. Dar nu, a fost o vâlvă complet de neînțeles pe această problemă”, a continuat Vladimir Putin în fața camerelor.

Rusia a purtat un război scurt, dar sângeros în 2008 împotriva Georgiei, iar sentimentul anti-rus este profund în această țară.

Ca răspuns la protestele împotriva Moscovei la Tbilisi, Rusia a interzis în 2019 legăturile aeriene cu Georgia.

Însă, într-un mod neaşteptat, Putin a ridicat această interdicţie şi a dat undă verde introducerii unui regim fără vize pe o perioadă de 90 de zile cetăţenilor georgieni care vin în Rusia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!