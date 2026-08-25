Cum un tânăr de 13 ani a mers pe jos de la Chișinău la București în 14 zile

Cristian Busuioc este un tânăr din Republica Moldova care s-a aventurat la ai săi 13 ani să parcurgă pe jos traseul Chișinău – București. Adolescentul a mers cei 450 de kilometri în două săptămâni și a intitulat traseul simbolic: „Drumul Unirii”.

Cristian planifica această drumeție de mai bine de un an, iar părinții au aflat de planul său de pe TikTok.

„Eu mai întâi am postat pe rețelele sociale, iar părinții au aflat mai târziu. Ei au venit acasă și au crezut că am făcut asta în glumă, însă apoi și-au dat seama că e serios”, afirmă tânărul.

Pentru a face față provocării, Cristian a urmat un program riguros de antrenamente cu trezirea la ora 6:00 și cu alergări pe parcursul zilei. Pentru siguranța lui familia l-a însoțit pe tot parcursul călătoriei la bordul unei autorulote.

„Am trimis adresări către Poliția Română și către cea din Republica Moldova pentru a ne acorda asistență la nevoie. În spatele autorulotei vom avea tot timpul fixată o bicicletă pe care o voi folosi ca să fiu mereu lângă Cristian, să nu facem blocaj în trafic”, a menționat înainte de pornire tatăl lui Cristian, Andrei Busuioc.

După ce a pornit pe 1 august din fața Arcului de Triumf din Chișinău și a trecut frontiera pe la Leușeni – Albița, Cristian a continuat cursa prin România menținând un ritm constant de 35 de kilometri pe zi. Astfel, a ajuns la București în dimineața zilei de 14 august.

Cristian a purtat cu el un tricou cu semnăturile mai multor influenceri din Republica Moldova, care urmează să fie scos la licitație în scop caritabil.

Vezi aventura lui Cristian în clipul video de mai jos.