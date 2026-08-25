Planuri criminale într-un cimitir din Bălți: Opt membri ai grupării „Kitaeț”, vizați

Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, împreună cu polițiștii BPDS „Fulger”, au intervenit la Bălți, pentru a preveni o întâlnire planificată între membrii organizației criminale „Kitaeț”.

Potrivit informațiilor operative, persoanele vizate urmau să se reunească, într-un cimitir, pentru reglarea unor chestiuni financiare, transmiterea unor bunuri, precum și acumularea de mijloace bănești pentru fondul organizației criminale, așa-numita „visterie criminală”, provenite din activități infracționale și alte acțiuni ilicite generatoare de venituri.

În urma acțiunilor întreprinse, opt bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 52 de ani, au fost identificați și supuși verificărilor, fiind efectuate percheziții corporale și într-un mijloc de transport.

În timpul perchezițiilor au fost depistate și ridicate o armă de foc și trei cartușe de calibrul 9 mm, mai multe telefoane și carduri bancare, bani, trei cagule și alte obiecte care prezintă interes pentru cauză.

Totodată, trei dintre bărbați au fost testați pozitiv la consumul de substanțe narcotice, fiind documentați de oamenii legii.

Precizăm că persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, în condițiile legii.