O parcare de captură cu peste 500 de locuri se construiește la intrarea în Chișinău

Primăria Chișinău anunță că lucrează la amenajarea unei noi parcări de captură în sectorul Ciocana, parte a unui proiect mai amplu de creare a unor astfel de spații la intrările în Capitală.

Potrivit primarului general, Ion Ceban, parcarea va avea o capacitate de peste 500 de locuri. În prezent, lucrările vizează pregătirea terenului și instalarea rețelei de canalizare pluvială.

Autoritățile municipale susțin că proiectul are drept scop reducerea numărului de automobile care intră în oraș. Șoferii care vin din afara Chișinăului ar urma să își lase mașinile în aceste parcări și să își continue deplasarea cu transportul public.

Primăria precizează că parcări de mare capacitate sunt planificate și în celelalte sectoare ale Capitalei, în cadrul unei rețele de parcări de captură amenajate la periferia orașului.