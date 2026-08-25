Ucraina a marcat Ziua Independenței cu prima paradă de drone militare din lume

Ziua Independenței a fost marcată de Kiev cu o paradă inedită cu sute de drone terestre, navale și aeriene alături de avioane de vânătoare Mirage2000 și F-16. Este prima paradă organizată în Ucraina din 2022, de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei.

Defilarea a avut loc pe Hreșatik, principala arteră a capitalei ucrainene. Coloana terestră a inclus zeci de sisteme robotizate folosite de Forțele de Apărare pentru misiuni de luptă, recunoaștere, logistică și evacuare pe linia frontului.

De asemenea, au fost expuse platforme de transport a mărfurilor, sisteme de evacuare a răniților și roboți de luptă, unii dintre ei dotați cu sisteme de rachete cu lansare multiplă.

Cerul Kievului a fost survolat de grupuri de drone de diferite tipuri, printre care modelele SHARK și P1-SUN, drone bombardier de mare capacitate și drone interceptoare. Segmentul aerian al paradei a inclus și avioanele de vânătoare Mirage 2000 și F-16 din dotarea Forțelor Aeriene ucrainene.

În același timp, pe Nipru au evoluat drone navale folosite în operațiuni speciale, printre care modelele de atac MAGURA și Sea Baby, alături de variante de recunoaștere și drone maritime echipate cu rachete antiaeriene.

Ucraina nu a mai organizat parade militare clasice de Ziua Independenței din 2022, de la începutul invaziei ruse la scară largă. Parada de drone din acest an este prima de acest gen organizată vreodată în lume. În afara piloților avioanelor de luptă, niciun alt membru al forțelor armate ucrainene nu a luat parte la defilare.