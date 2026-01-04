VIDEO: Oamenii din Bălți au rămas fără apă la robinet de mai bine de 48 de ore

De mai bine de 48 de ore, locuitorii municipiului Bălți sunt nevoiți să se descurce fără apă la robinet, din cauza unei avarii produse pe traseul apeductului Bălți–Soroca. În lipsa alimentării centralizate, zeci de oameni se adună zilnic la fântânile din oraș, dar și la magazine sau puncte improvizate, pentru a-și asigura necesarul de apă.

„În spatele meu este una dintre fântânile din oraș, unde zeci de oameni stau la coadă pentru a lua apă. De mai bine de 48 de ore, locuitorii orașului nu au apă la robinet, din cauza unei avarii produse pe traseul de apeduct, Bălți-Soroca”, a relatat Dorin Rusu, jurnalist TV Nord.

Oamenii spun că începutul noului an a venit cu o surpriză neplăcută și privesc cu resemnare situația creată.

„Anul nou s-a început cu surprize, vom aștepta și mai departe, dacă nu vor fi și alte surprize. Oamenii sunt mulți, apă nu este, dar fără apă, nu faci nimic, așa că, ne pare rău, dar asta este.”

„Foarte rău, da, extraordinar de rea, dar, mă rog, așa este situația. Ei promit, dar promisiunile uneori nu se aduc la bun final și mă rog, ne acomodăm și noi, avem noroc de fântâna aceasta care deja de mulți ani ne este salvarea.”

„Este foarte rău, lumea suferă, după apă, la aparate, la magazine, la fântâni, suntem obișnuiți la fântână. Da, apa trebuie la orice, foarte rău și cu baia, și cu celelalte, unde trebuie mai puțină apă ne mai descurcăm, dar la baie…”, au spus oamenii.

Potrivit lui Vitalie Ungureanu, primele cantități de apă au început să ajungă în bazinele municipiului, iar pe parcursul zilei, toți locuitorii orașului vor avea apă la robinete

Vitalie Ungureanu, directorul tehnic al Î.M. Regia Apă Canal Bălți: „La ora 6 și 22 de minute, primul litru de apă a intrat în bazinele din municipiul Bălți, la moment alimentarea cu apă încă este încordată, dat fiind faptul că sunt 248 de kilometri de traseu care trebuie să se umple, rugăm încă o dată înțelepciunea și încrederea că noi vom face tot posibilul ca Bălțiul să fie cu apă.”