VIDEO Cel puțin 40 de morți după atacul SUA asupra Venezuelei. Localnic: Am pierdut totul

Cel puțin 40 de persoane, inclusiv civili și membri ai personalului militar, și-au pierdut viața în urma atacului aerian lansat sâmbătă dimineața de forțele americane în Venezuela, conform unui oficial de rang înalt din Venezuela, citat de The New York Times. Potrivit acestuia, bilanțul victimelor este încă provizoriu.

💀🇺🇸"Malditos Yankees Asesinos".🇻🇪🤮



Reportan a dos personas fallecidas y familias venezolanas que perdieron todo, tras el Bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, en Catia La Mar La Guira en Venezuela.



🚨"Ésto no lo verán en @Azteca o @FoxNoticiasEnX".🚨 pic.twitter.com/ztJ8K5SmrH — Albert_Rudo (@Albert_Rudo) January 3, 2026

„Peste 150 de avioane americane au fost trimise pentru a distruge apărarea aeriană, astfel încât elicopterele militare să poată transporta trupele care au atacat poziția lui Maduro”, se arată în raportul care citează oficiali americani.

Zona cea mai afectată a fost Catia La Mar, o localitate situată la vest de aeroportul din Caracas, unde un raid aerian a lovit un complex de apartamente de trei etaje.

Una dintre victime este Rosa González, o femeie de 80 de ani, care locuia împreună cu nepotul său, Wilman González. Familia acesteia a confirmat decesul. Patru bărbați au încercat să o salveze pe Rosa González, transportând-o pe o motocicletă la spital, însă femeia a fost declarată decedată la sosire.

O altă femeie rănită a fost dusă de urgență la spital, iar autoritățile au confirmat că aceasta se află în stare critică. Wilman González, care a fost rănit în timpul atacului și a avut nevoie de copci la față, le-a spus jurnaliștișor că „nu știe unde va merge”, după ce și-a pierdut casa. Într-o declarație pentru Fox News, președintele Donald Trump a confirmat atacul asupra Venezuelei și a subliniat că niciun soldat american nu a fost omorât, deși unii militari au fost răniți.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, a explicat ulterior, într-o conferință de presă la Mar-a-Lago, că elicopterele americane implicate în operațiunea de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției acestuia au fost atacate, iar unul dintre ele a fost avariat, dar a reușit să se întoarcă la bază. În Catia La Mar, vecinii afectați de dezastru s-au adunat sâmbătă după-amiază în fața ruinelor.

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, Jorge, a spus: „Am pierdut totul”. În timp ce unii se rugau, alții își exprimau furia. „Viețile noastre nu înseamnă nimic pentru ei”, a declarat un alt localnic, Javier, care a acuzat administrația Trump de lăcomie și de dorința de a controla câmpurile petroliere ale Venezuelei.