Rudele femeii dispărute la ferma criminalului din Anenii Noi: Să ne dea osemintele

Părinții femeii de 40 de ani, una dintre victimele ale cărei oseminte ar fi fost descoperite pe teritoriul fermei din Anenii Noi, declară că de la bun început l-au bănuit pe suspect, dar nu au avut dovezi. „Când am dat-o în căutare, el venea la noi acasă și ne amenința”, a declarat mama victimei în cadrul emisiunii „Life MD Documentary”.

„Ea a plecat acasă pe data de 12 iunie, iar eu m-am alertat pe data de 21 pentru că ea nu trăia acasă, ci la concubin. Eu am crezut că ea poate a plecat la muncă în Ucraina, ea a mai fost acolo. Nici nu mi-a trecut prin cap că avem prin preajmă asemenea oameni care ar putea omorî. El a chemat-o să lucreze la el, ea îi vindea brânza. Asta a fost prin 2020, până la dispariția ei. Eu îi spuneam că despre el nu se vorbește de bine, chiar și noi am avut probleme cu el”, povestește femeia.

Mama femeii dispărute spune că a trăit timp de patru ani de zile doar cu bănuieli și nici măcar zecile de plângeri pe care aceasta le-ar fi scris la Poliție nu au reușit să facă lumină în cazul dispariției singurei sale fiice.

„Poliția îmi spunea că o caută și în ziua de astăzi o caută. Eu am fost ultima dată la ei la sfârșitul anului 2022. Mulți oameni au dispărut și eu cred că el va sta la tratament și va scăpa”.

Femeia povestește că în perioada în care fiica lor era dată dispărută, iar familia îl bănuia pe Stepan Găină, acesta ar fi venit în mod repetat în gospodăria lor unde i-ar fi amenințat și jignit.

În cei patru ani de când Tatiana a fost dată dispărută, familia ei a fost lovită de mai multe tragedii. La scurt timp după dispariția femeii, fiul cel mare în vârstă de 26 de ani a fost ucis în bătaie însă nici până în ziua de astăzi nu se cunoaște de către cine. Cea de-a doua fiică a decedat din cauza cancerului, iar mezina în vârstă de doar zece ani a rămas în grija bunicilor.

Acum singura dorință a familiei este confirmarea faptului că unul dintre cadavrele descoperite în gospodăria suspectului, aparține fiicei lor. Ei vor să-i primească osemintele ca să o poată înmormânta creștinește. Aceștia susțin că au bănuit dintotdeauna că Stepan Găina le-ar fi omorât fiica, însă nu au avut dovezi ca să demonstreze acest lucru.

La 23 decembrie, într-o localitate din Anenii Noi, Poliția a efectuat acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bărbat. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de bază – omorul.

Presa scria că bărbatul reținut și concubina sa ar fi ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele drept hrană porcilor din gospodărie.