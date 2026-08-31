Actualitate

Trafic intens la PVFI Giurgiulești-Galați, pe sensul de intrare în Republica Moldova

Photo of Timpul.md Timpul.md31 august 2026
0 0

La această oră, în postul vamal de frontieră Giurgiulești-Galați se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de intrare în Republica Moldova.

Echipele Serviciului Vamal și ale Poliției de Frontieră aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă.

Pentru reducerea timpilor de așteptare, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru traversarea prin posturile vamale de frontieră:

  • Leova-Bumbăta
  • Cahul-Oancea

„Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare. Vom reveni cu actualizări în funcție de evoluția situației”, se arată în mesajul Serviciului Vamal.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md31 august 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *