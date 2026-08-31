Trafic intens la PVFI Giurgiulești-Galați, pe sensul de intrare în Republica Moldova

La această oră, în postul vamal de frontieră Giurgiulești-Galați se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de intrare în Republica Moldova.

Echipele Serviciului Vamal și ale Poliției de Frontieră aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă.

Pentru reducerea timpilor de așteptare, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru traversarea prin posturile vamale de frontieră:

Leova-Bumbăta

Cahul-Oancea

„Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare. Vom reveni cu actualizări în funcție de evoluția situației”, se arată în mesajul Serviciului Vamal.