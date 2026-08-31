Mitropolia Basarabiei marchează Ziua Limbii Române: Slujbă de Te Deum

Mitropolia Basarabiei marchează luni, 31 august, Ziua Limbii Române printr-un eveniment organizat la sediul instituției din municipiul Chișinău, care include o slujbă de Te Deum și o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu.

Potrivit Arhiepiscopiei Chișinăului, evenimentul a început la ora 10:30, cu binecuvântarea Mitropolitului Basarabiei și Exarhului Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Antonie.

Mitropolitul Antonie, alături de un sobor de preoți și diaconi, au oficiat o slujbă de Te Deum, în semn de mulțumire pentru binefacerile asupra Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia și a credincioșilor.

În cadrul slujbei a fost cinstită și memoria clericilor, monahilor, mărturisitorilor, intelectualilor, oamenilor de cultură și a credincioșilor care, de-a lungul generațiilor, au contribuit la păstrarea și promovarea identității spirituale și naționale românești în Basarabia.

După slujbă, participanții s-au deplasat la bustul poetului Mihai Eminescu, amplasat pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, unde era prevăzută o ceremonie de depunere de flori.

Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au subliniat, în contextul evenimentului, rolul limbii române în păstrarea credinței, memoriei istorice și identității culturale.

Ziua Limbii Române este sărbătorită anual pe 31 august în Republica Moldova.