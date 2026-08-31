Dan Perciun: Statul trebuie să ofere tuturor șansa de a învăța limba română

Limba română trebuie să fie o punte între cetățeni, iar statul are responsabilitatea să creeze condiții pentru ca fiecare persoană să o poată învăța și utiliza, prin acces la educație, cursuri și programe de formare, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

„Limba română nu trebuie să fie o barieră, trebuie să fie o punte. Cunoașterea limbii române înseamnă posibilitatea de a participa pe deplin la viața acestei țări, înseamnă acces la educație, la muncă, la cultură, la instituții, posibilitatea de a vorbi unul cu celălalt și de a construi împreună aceeași societate” a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Ministrul a precizat că autoritățile implementează cel de-al doilea Program Național de studiere a limbii române și continuă să ofere acces la cursuri pentru adulții care vor să învețe limba sau să-și îmbunătățească nivelul de cunoaștere.

„Continuăm să asigurăm accesul la cursuri de limbă română pentru adulții care doresc să o învețe sau să o vorbească mai bine. Dar în această nouă etapă mergem mai departe. Punem un accent mult mai mare pe accesul la limba română încă din grădiniță, pentru că știm cât de important este contactul timpuriu cu limba. Vrem să îmbunătățim fundamental experiența de învățare a limbii române în școală. Noul curriculum va pune un accent mult mai mare pe comunicarea reală și pe capacitatea copilului de a folosi limba în viața de zi cu zi, nu doar pentru memorarea unor reguli”, a menționat ministrul.

Dan Perciun a menționat că vor fi căutate soluții și pentru comunitățile în care există un deficit de profesori de limba română, inclusiv în Găgăuzia și Taraclia.

„Vom îmbunătăți evaluarea competențelor de limbă română, vom investi în formarea profesorilor, vom avea manuale noi, vom extinde vizitele, schimburile de experiență și transferul de bune practici cu România. Și acolo unde comunitățile se confruntă cu lipsa profesorilor de limbă română, inclusiv în Găgăuzia și în Taraclia, vom încuraja profesori cu experiență să meargă să predea acolo, inclusiv prin mecanisme de susținere și indemnizații pentru relocare atunci când nu există suficienți specialiști la nivel local”, a mai adăugat ministrul.

Ministrul a subliniat, în același timp, că promovarea limbii române presupune și deschiderea către cetățenii care au o altă limbă maternă.

„Fiecare dintre noi, prin felul în care vorbește și scrie, pune umărul la păstrarea, transmiterea și dezvoltarea limbii române. Dar tocmai pentru că vedem limba română ca fundamentul spațiului nostru comun, avem și o datorie la fel de importantă: să deschidem cât mai larg această comunitate, să-i primim în marea familie a vorbitorilor de limbă română și pe concetățenii noștri care au o altă limbă maternă, indiferent de vârstă, etnie sau localitatea în care trăiesc”, a menționat Dan Perciun.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Marii Dictări Naționale, desfășurate astăzi în centrul Capitalei, în Piața Marii Adunări Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul reunește peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară.