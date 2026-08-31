Ziua Limbii Române, marcată la Ștefan Vodă prin poezie și omagii aduse lui Eminescu

Orașul Ștefan Vodă a marcat, pe 31 august, Ziua Limbii Române printr-un program artistic dedicat limbii, culturii și valorilor naționale.

Evenimentul s-a desfășurat în preajma bustului poetului Mihai Eminescu, unde participanții au asistat la un recital artistic și la momente dedicate poeziei și limbii române, transmite studio-l.online.

Unul dintre momentele simbolice ale manifestării a fost rostirea „Jurământului Limbii Române”, prin care participanții și-au exprimat respectul față de limba română și angajamentul de a o păstra, cultiva și transmite generațiilor viitoare.

Reprezentanții Primăriei orașului Ștefan Vodă au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu, aducând un omagiu poetului și contribuției sale la patrimoniul cultural și spiritual românesc.

Prin poezie, cântec și cuvânt, locuitorii orașului Ștefan Vodă au celebrat limba română ca parte importantă a identității și culturii naționale.