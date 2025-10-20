Un moldovean rănit în accident, transportat de SMURD la Chișinău

În după-amiaza zilei de azi, 20 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un moldovean în vârstă de 47 de ani.

Potrivit informațiilor înregistrate, bărbatul a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier.

„Acesta a fost preluat din Iași și transportat în siguranță la Chișinău. Pe tot parcursul zborului, bărbatul a fost monitorizat permanent de medicii și paramedicii SMURD”, au comunicat reprezentanții IGSU.

Ulterior, helicopterul a aterizat pe stadionul Dinamo, de unde pacientul a fost preluat de echipa medicilor Aviasan și transportat la Institutul de Medicină Urgentă pentru următoarele îngrijiri de rigoare.

Menționăm că de la începutul anului 2025, aceasta este a doua misiune aeromedicală SMURD realizată pentru cetățenii Republicii Moldova.