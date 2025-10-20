Recensământ: Circa 48% din populație afirmă că limba maternă este moldoveneasca

Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova își declară limba maternă drept româna. Conform rezultatelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024, publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), ponderea celor care se identifică cu limba română a crescut de la 22,6% în 2014 la 31,8% în 2024.

În schimb, procentul persoanelor care au indicat „limba moldovenească” drept limbă maternă a scăzut la 48,1%, înregistrând o diminuare de 7,4 puncte procentuale față de acum un deceniu. În total, aproape 80% dintre cetățenii țării (79,9%) au declarat ca limbă maternă româna sau moldoveneasca.

Limba rusă rămâne cea mai utilizată limbă minoritară – 11,6% dintre respondenți o consideră maternă, iar 15,9% o folosesc în comunicarea de zi cu zi. Astfel, față de 2014, se observă o creștere de peste două puncte procentuale. Alte limbi materne declarate sunt găgăuza (3,6%), ucraineana (3%), bulgara (1,2%) și romani (0,3%).

Distribuția pe medii arată că în orașe predomină limba română (55%), dar și limba rusă (80,5%) și romani (73,2%), în timp ce în sate este mai frecventă limba moldovenească (67,3%) și găgăuza (60,9%).

La nivel teritorial, româna este limbă majoritară în raionul Ialoveni (58,1%), iar moldoveneasca domină în 28 de raioane, cele mai ridicate procente fiind înregistrate în Șoldănești (78,4%) și Strășeni (51,7%).

Doar două unități administrativ-teritoriale se disting prin alte limbi materne majoritare: UTA Găgăuzia, unde 77,2% vorbesc găgăuza, și raionul Taraclia, cu 61,4% vorbitori de bulgară.

Analiza limbii vorbite de obicei arată că 45% dintre locuitori utilizează zilnic limba moldovenească, iar 33,7% — limba română. Limba rusă este folosită curent de 15,9% din populație, cu cele mai mari ponderi în Bălți (45%) și Chișinău (19,7%).

În privința gradului de cunoaștere a limbilor, 87,5% dintre cetățeni spun că stăpânesc limba română sau moldovenească, 68,2% cunosc rusa, iar 13,4% – engleza. Urmează ucraineana (6,4%), găgăuza (4%), franceza (3,6%) și italiana (2,7%).

Totodată, 99,8% dintre cei care s-au declarat români și 97,3% dintre moldoveni afirmă că vorbesc româna sau moldoveneasca. În rândul minorităților, proporțiile sunt mai mici: 41,6% dintre ruși, 39,6% dintre ucraineni și 12,1% dintre găgăuzi au declarat că cunosc aceste limbi.

Amintim că la 22 martie 2023, președinta Maia Sandu a promulgat legea prin care denumirea „limba moldovenească” a fost înlocuită cu „limba română” în toate actele legislative ale Republicii Moldova.