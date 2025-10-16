Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat, joi, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie şi a validat mandatele celor 101 deputaţi. Totodată, Curtea a respins obiecțiile formulate de opoziție și a declarat alegerile conforme cu normele constituționale după ce Blocul „Patriotic” a contestat rezultatul alegerilor și a cerut invalidarea mandatelor. Potrivit opoziției, PAS ar fi beneficiat de sprijin instituțional din partea președintei Maia Sandu și ar fi colaborat informal cu Platforma „Demnitate și Adevăr”. Blocul a mai acuzat autoritățile de restricționarea votului în regiunea transnistreană.

Partidul prezidențial pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) a obţinut 50,20% din voturi la alegeri şi va deţine, din nou, majoritatea în Parlament. PAS va avea în noul Parlament 55 de mandate, așa-zisul bloc patriotic, dominat de comuniștii și socialiștii filoruși – 26, Blocul Alternativa (stânga declarat pro-europeană) – 8, iar formațiunea populistă Partidul Nostru şi Partidul Democraţia Acasă (promotor al reunificării cu România) – câte 6.



După validarea alegerilor parlamentare şi a mandatelor de deputat de către Curtea Constituţională, preşedinta Maia Sandu urmează să convoace prima şedinţă a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie. Dacă toate etapele se desfăşoară conform calendarului, noul cabinet de miniştri ar putea fi învestit în prima jumătate a lunii noiembrie.