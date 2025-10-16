Livrările de gaze către regiunea transnistreană vor fi reluate după două săptămâni de pauză

Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor fi reluate începând de vineri, 17 octombrie, a anunțat președintele interimar al companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, fără a preciza durata sau detaliile contractului.

Ceban a declarat că gazul va fi livrat în cantitățile contractate, suficiente pentru a acoperi necesarul tuturor consumatorilor din regiune. Anunțul vine după două săptămâni în care regiunea separatistă a instituit un regim de economisire a energiei, invocând dificultăți financiare și suspendarea sprijinului din partea Rusiei.

În această perioadă, mai multe localități au rămas fără apă caldă, școlile au redus durata orelor, iar unele întreprinderi și-au sistat activitatea. Gazprom a suspendat unilateral, de la 1 ianuarie 2025, livrările către Moldovagaz, în ciuda unui contract valabil până în 2026. Ulterior, livrările au fost reluate temporar la 14 februarie printr-un mecanism intermediar.