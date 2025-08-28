Curtea de Apel a obligat CEC să includă PLDM în lista partidelor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie

Partidul Liberal Democrat din Moldova a câștigat, la Curtea de Apel Centru, procesul împotriva Comisiei Electorale Centrale, care a refuzat să includă formațiunea în lista partidelor ce pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CA nu este însă definitivă.

„Curtea de Apel Centru a obligat CEC să includă PLDM în lista partidelor politice admise în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Decizia poate fi contestata la CSJ în termen de 3 zile”, se arată într-un comunicat emis de Partidul Liberal Democrat din Moldova.

CEC nu a comentat deocamdată decizia și nici nu a precizat dacă o va ataca sau nu la CSJ.