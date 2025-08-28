Sondaj scurs pe Telegram: Socialiștii au depășit PAS în preferințele electorale. Cine intră în Parlament

Patru formațiuni politice ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj sociologic închis, publicat de canalul de Telegram Morari.news.

Potrivit studiului, blocul Electoral „Patriotic” ar obține cel mai mare scor, cu 33,6%, devansând Partidul Acțiune și Solidaritate, care ar înregistra 32,1%.

Pe locul trei s-ar clasa Partidul Nostru, cu 11,8%, urmat îndeaproape de Blocul „Alternativa”, creditat cu 11,1%. Restul formațiunilor politice nu ar reuși să treacă pragul electoral de 5%.

Sondajul nu oferă detalii suplimentare privind eșantionul, perioada de culegere a datelor sau marja de eroare. Totodată, nu se cunoaște de către cine a fost realizat.