Ex-avocata copilului, despre filmul „Plaha”, plătit cu 2,5 mil. lei din bugetul de stat: Plahotniuc nici în vis nu și-a imaginat că va fi protagonistul și încă fără a cheltui bani

Maia Bănărescu, fosta avocată a poporului pentru drepturile copilului și ex-Ombudsman interimar, critică decizia Guvernului de a aloca 2.5 milioane de lei pentru filmul „Șacalii”, ulterior reintitulat „PLAHA”, al regizorului Igor Cobileanski. „Plahotniuc nici în cele mai triste vise/gânduri ale sale nu și-a imaginat că va fi protagonistul unui film și încă fără a cheltui bani”, a scris Maia Bănărescu.

„2.5 milioane de lei ar fi putut fi cheltuiți pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale de suport și reabilitare pentru copiii cu dizabilități.

Probleme la capitolul servicii sociale de stat sunt foarte grave.

De ce banii bugetari, fie și cei europeni, că tot noi vom întoarce datoria, în loc să fie direcționați pentru soluționarea necesităților cetățenilor, se duc pentru spălarea minților? Propagandă ? Ce fel de propaganda? A cui? Pentru ce? Împotriva cui? Propriilor cetățeni?

Aici s-ar putea de zâmbit, dacă nu ar fi atât de grav.

Concluzie? Nici o concluzie, doar regrete.

Constatare? Da!!!! Actualei guvernări mai puțin îi pasă de nevoile cetățenilor decât de propriul confort, de a sta pe tron și a guverna.

Iar noi, cetățenii, dacă avem probleme, să le soluționăm singuri pe cont propriu.

Descurcați-vă, frați moldoveni, cum vă duce mintea și capul.

Cunosc problemele nu din auzite, am muncit în domeniul drepturilor omului: a copilului și adultului.

Voi continua să vorbesc despre grave încălcări ale drepturilor și libertăților Omului/Copilului.

Și voi veni, că de obicei, și cu soluții”, a scris Maia Bănărescu, într-o postare pe Facebook.