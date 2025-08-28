Nuntașii… Premierul polonez a înțeles penibilul situației: „Știu că ați venit aici pentru muzică, nu pentru discursuri, dar noi suntem politicieni, nu cântăreți”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, aflat în vizită la Chișinău, a făcut și glume pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, la concertul organizat ieri, cu prilejul Zilei Independenței R. Moldova. „Știu că ați venit aici pentru muzică, nu pentru discursuri. Dar noi suntem politicieni, nu suntem cântăreți”, a spus Tusk, în fața a zeci de mii de moldoveni adunați în PMAN.

