Junghietu: 65% dintre locuințele din R. Moldova sunt încălzite cu lemne și cărbune

Majoritatea locuințelor din Moldova, aproximativ 65%, sunt încălzite după metode tradiționale, folosind sobe pe lemne și cărbune – o realitate care reprezintă principala provocare în tranziția către un sistem energetic sustenabil. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Dorin Junghietu, în contextul lansării Foii de parcurs pentru încălzire durabilă.

Potrivit ministrului, dependența de combustibili fosili și sisteme ineficiente de încălzire afectează direct eforturile de modernizare și decarbonizare a sectorului energetic, iar documentul strategic lansat recent va oferi un cadru practic pentru luarea unor decizii eficiente.

Foaia de parcurs pentru încălzirea durabilă urmărește reducerea progresivă a emisiilor de dioxid de carbon și înlocuirea treptată a combustibililor fosili cu surse regenerabile.

Documentul propune trei scenarii de tranziție până în 2050 și conține prevederi legate de ritmul renovării clădirilor, estimarea investițiilor și surselor de finanțare, reducerea dependenței de combustibili fosili, promovarea și integrarea surselor regenerabile, creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate și individuale de încălzire, integrarea tehnologiilor durabile.

Studiul care a stat la baza Foii de parcurs a arătat că în Republica Moldova există 1,3 milioane de locuințe, cu un fond construit de 90,5 milioane m². Peste 70% dintre clădiri au fost construite între anii 1951 și 1990, iar 70,6% dintre locuințe sunt case individuale.

Potrivit studiului, compoziția fondului locativ relevă un grad ridicat de vulnerabilitate energetică: 43% din locuințe sunt construite din lut/ceamur; 27,6% din cărămidă/piatră; 19,8% din monolit/ciment, iar 8,8% din bolțar. Aceste date confirmă nevoia urgentă de investiții în modernizarea sistemelor de încălzire și renovarea energetică a clădirilor, susțin reprezentanții Ministerului Energiei.

Foaia de parcurs pentru încălzire durabilă a fost elaborată cu sprijinul financiar și tehnic al Băncii Mondiale, în cadrul proiectului „Evaluarea potențialului de încălzire durabilă și Foaia de parcurs pentru încălzirea durabilă”. În prezent, în Moldova sunt în derulare proiecte finanțate de Banca Mondială în sumă de peste 224 milioane de dolari, iar acestea vizează inclusiv interconectarea energetică cu România și îmbunătățirea eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică.