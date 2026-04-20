Curtea de Apel București a aprobat extrădarea lui Alexandru Balan în R. Moldova

Curtea de Apel București a aprobat, luni, extrădarea fostului adjunct al Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, condamnat în Republica Moldova la un an și șase luni de închisoare pentru tentativă de divulgare a secretului de stat.

Decizia vine după ce Judecătoria Chișinău a pronunțat sentința în acest caz. Instanța din România a dispus, totodată, arestarea lui Balan pentru o perioadă de 30 de zile, în vederea predării către autoritățile moldovene.

Fostul oficial, care deține cetățenie română și moldovenească, a fost de acord să fie extrădat.

Alexandru Balan este acuzat că ar fi transmis informații clasificate către structuri asociate KGB-ului din Belarus, într-un dosar în care este cercetat și pentru trădare de patrie.

Alexandru Balan urmează să fie predat pentru executarea pedepsei stabilite de instanțele de judecată de la Chișinău.

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a fost condamnat în lipsă la 1 an și 6 luni pentru divulgarea secretului de stat. Sentința a fost pronunțată de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, după prima ședință în dosar, la care Balan a participat online. Inculpatul și-a recunoscut vina, solicitând examinarea cauzei în procedură simplificată.

În prezent, Alexandru Balan se află în arest la domiciliu în România, unde este judecat într-un dosar deschis pentru trădare de patrie. El a fost reținut în septembrie 2025, la Timișoara, fiind acuzat că ar fi transmis date secrete unor ofițeri KGB din Belarus.