Scandal în Ucraina: Polițiști, acuzați că au fugit când a avut loc atacul armat din Kiev. Un șef și-a anunțat demisia

Ministerul ucrainean al afacerilor interne a anunțat, duminică, că doi ofițeri de poliție au fost suspendați, după ce pe rețelele sociale a circulat un videoclip în care aceștia fug din zona atacului armat de la Kiev, în care au fost ucise șase persoane, potrivit AFP. În plus, un șef din poliție și-a anunțat demisia, notează și The Kyiv Independent.

Evgheni Jukov, șeful poliției de patrulare din Ucraina, a demisionat pe fondul controverselor legate de modul în care a reacționat poliția la atacul armat de sâmbătă de la Kiev.

Sâmbătă, un bărbat a deschis focul asupra oamenilor, în districtul Holosiivskyi din capitala Ucrainei. Atacul s-a soldat cu moartea a șase persoane, iar atacatorul, o persoană născută la Moscova, a fost la rândul său ucis, de trupele speciale.

„Am decis să depun un raport de demitere din poziția pe care o dețin”, a declarat Zhukov, spunând că gestul său este unul „corect”.

Polițiști suspendați după ce au fugit de la locul atacului

Pe rețelele sociale au circulat imagini în care doi ofițeri de poliție, îmbrăcați în uniformă și cu veste galbene, sunt văzuți alături de o persoană așezată, iar apoi fug când încep să se audă focuri de armă. Videoclipul a fost distribuit și de publicația The Kyiv Independent.

„Un comportament rușinos și nedemn. Este o rușine pentru întregul sistem. Au fost suspendați și este în curs de desfășurare o investigație în această privință”, a declarat ministrul ucrainean al afacerilor interne, Igor Klymenko, pe Telegram.

Klymenko a îndemnat publicul să nu „generalizeze” pe baza „acțiunilor a doi angajați”.

Autoritățile încă nu au stabilit cu exactitate motivele atacatorului, dar anchetatorii serviciului secret au încadrat cazul ca „act terorist”, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Ministrul a spus că starea mentală a atacatorului „era în mod clar instabilă”.

„Trebuie examinat modul în care a obținut certificatele medicale necesare pentru a-și prelungi permisul de port-armă”, a adăugat Igor Klymenko.

El a promis că vor fi făcute verificări amănunțite în ceea ce îi privește pe proprietarii de arme, în condițiile în care atacul de sâmbătă a fost comis cu o armă înregistrată legal.