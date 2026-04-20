Siegfried Mureșan: Republica Moldova poate deveni stat membru al UE în câțiva ani

Republica Moldova ar putea deveni stat membru al Uniunii Europene „în câțiva ani”, însă acest lucru depinde în mod direct de ritmul reformelor interne și de capacitatea autorităților de la Chișinău de a implementa angajamentele asumate. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Oficialul a subliniat că Uniunea Europeană își dorește ca Republica Moldova să adere „cât mai rapid”, însă aderarea nu are un termen fix și depinde de progresele realizate de statul candidat. Potrivit acestuia, răspunsul la întrebarea „când va avea loc aderarea” ține în primul rând de capacitatea țării de a implementa reformele necesare.

În același timp, Mureșan s-a arătat optimist și a declarat că, dacă Republica Moldova va continua să fie condusă de un guvern proeuropean și va menține ritmul actual al reformelor, negocierile de aderare ar putea fi finalizate în următorii ani.

Europarlamentarul a evidențiat și faptul că procesul de integrare europeană avansează deja rapid comparativ cu alte state. Republica Moldova a depus cererea de aderare în martie 2022, a obținut statutul de țară candidată în doar trei luni, iar într-un an și jumătate s-a luat decizia de începere a negocierilor.

Totodată, acesta a subliniat că integrarea aduce deja beneficii concrete pentru cetățeni, chiar înainte de aderarea propriu-zisă, prin integrarea treptată în programele și sistemele europene.

În concluzie, potrivit lui Siegfried Mureșan, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este o chestiune de „dacă”, ci de „când”, iar acest moment ar putea veni în câțiva ani, dacă reformele vor continua în același ritm.