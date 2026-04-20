Paștele Blajinilor: Pomenile oferite la cimitir trebuie să fie însoțite de rugăciune

Pomenile oferite la cimitir, de Paștele Blajinilor și nu doar atunci, au o semnificație profund spirituală și trebuie să fie însoțite de rugăciune, nu doar de gesturi materiale. Este mesajul transmis de părintele protoiereu Andrei Bucliș, secretarul Mitropoliei Basarabiei, care atrage atenția că rânduiala pomenirii celor adormiți trebuie făcută corect.

Preotul Andrei Bucliș spune că, dincolo de obicei, pomenirea celor plecați din viață este un moment de suflet.

„Cred că ei sunt eroii principali ai sărbătorii și pe ei trebuie să-i avem în vedere”, afirmă părintele, subliniind că accentul trebuie pus pe cei răposați și pe rugăciunea pentru ei.

Totodată, pomana este văzută ca un gest de ajutor pentru cei aflați în nevoie. Alimentele sau hainele pot ajunge la oameni sărmani sau la cei care nu au ce pune pe masă.

„Putem da și o caserolă cu mâncare, dar și o haină pe care nu o mai purtăm, acolo unde vedem oameni fără sprijin”, spune clericul.

Preotul atrage atenția că nu contează bogăția darului, ci gestul propriu-zis. Un gest mic, dar făcut din inimă, are mai multă valoare decât unul mare, dar lipsit de sinceritate. El amintește exemplul biblic al văduvei sărace care a oferit tot ce avea.

În viziunea preotului, pomana fără rugăciune rămâne incompletă.

„Pomana trebuie să fie însoțită de rugăciune, altfel rămâne doar un gest material”, spune părintele Andrei Bucliș, care a adăugat că adevărata valoare a acestor gesturi vine din credință și din dorința de a face bine, nu din dorința de a impresiona.