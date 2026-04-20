Moldova exportă ulei ieftin și importă scump

Republica Moldova își menține statutul de exportator net de ulei de floarea-soarelui, însă acest avantaj devine fragil, arată o analiză realizată de economistul Iurie Rija.

În primul trimestru din 2026, Moldova a exportat aproximativ 16,8 mii de tone de ulei în valoare de peste 382 milioane de lei, în timp ce importurile au fost de circa 4 mii de tone, în sumă de aproape 125 milioane de lei. Deși exporturile depășesc importurile de peste patru ori ca volum, structura pieței ascunde probleme majore.

Potrivit analizei, Moldova vinde în principal ulei ieftin – în medie 23 de lei/litru și cumpără ulei mai scump, la circa 31 de lei/litru. Diferența reflectă faptul că exporturile sunt dominate de materie primă sau produse slab procesate, în timp ce importurile sunt, de regulă, produse finite, cu valoare adăugată mai mare.

Un semnal de alarmă a apărut în luna martie, când pentru prima dată în trimestru importurile au depășit exporturile. În această perioadă, exporturile au scăzut la doar 737 de tone, în timp ce importurile au urcat la peste 1,4 mii de tone, inversând balanța comercială.

Pe partea de export, piața este extrem de concentrată. Italia absoarbe peste 70% din uleiul moldovenesc, urmată de România, cu aproximativ 24%. Această dependență ridicată face sectorul vulnerabil la orice schimbare de cerere pe aceste piețe.

În același timp, importurile sunt dominate covârșitor de Ucraina, care asigură aproape 90% din livrări. O eventuală perturbare a acestui flux ar putea afecta rapid aprovizionarea internă.

Analiza mai arată că exporturile sunt controlate de câțiva jucători mari, în timp ce importurile sunt distribuite între zeci de companii, ceea ce creează o structură dezechilibrată a pieței.