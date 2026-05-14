Cutremur la Kiev: Umbra lui Zelenski, Cardinalul verde a fost arestat

O instanţă ucraineană a dispus arestarea preventivă a fostului şef al biroului preşedintelui ţării, Andrii Iermak, informează joi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Un judecător a hotărât joi că Iermak va rămâne în custodie pentru o perioadă iniţială de 60 de zile, cu posibilitatea eliberării pe cauţiune.

Andrii Iermak se confruntă cu acuzaţii de spălare de bani.

El şi alte cinci persoane suspecte sunt acuzate că fac parte dintr-un grup organizat care ar fi spălat aproape nouă milioane de euro în proiectului unei construcţii de lux în apropiere de Kiev.

Iermak a negat categoric acuzaţiile. De asemenea, a declarat că nu dispune de mijloacele financiare pentru a plăti cauţiunea a cărei valoare a fost stabilită la 2,72 milioane de euro.

El şi-a dat demisia la sfârşitul lunii noiembrie în mijlocul unui scandal de corupţie după ce au fost efectuate percheziţii la domiciliul său.

Andrii Iermak, considerat drept a doua cea mai puternică persoană din Ucraina, a fost vreme îndelungată un apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski şi a condus biroul prezidenţial din 2020.