CUTREMURĂTOR! Cadavre de copii găsite într-un cimitir proaspăt săpat lângă Liman. În regiune a fost decoperită și o groapă comună cu militari ucraineni

Autoritățile ucrainene au anunțat că au exhumat primele 20 de cadavre de civili, inclusiv copii, dintr-un total estimat de cel puțin 200, recent descoperite într-un cimitir proaspăt săpat de lângă Liman. De asemenea, în regiune a fost descoperită și o groapă comună în care sunt îngropați militari ucraineni, a precizat șeful poliției ucrainene pentru agenția de presă Ukrinform.

Exhumarea cadavrelor se desfășoară astfel în paralel, în cele două locații descoperite lângă Liman. În cimitirul proaspăt săpat, civilii sunt îngropați în morminte separate, unele dintre ele nemarcate, în vreme ce foștii militari ucraineni au fost aruncați într-un șanț de 40 de metri lungime.

Un localnic citat de presa ucraineană a spus că a îngropat în acest loc circa 20 de luptători ucraineni, la ordinul rușilor. De asemenea, printre civilii uciși se află și o familie cu doi copii.

Conform Kyiv Post, printre cei îngropați aici se află și copii născuți între 2019 și 2021.

📸 In #Lyman, #Ukrainian authorities found a mass grave where 180 bodies are buried.

Some of them are children born between 2019-2021.

Pics: Donbas Realii pic.twitter.com/2nVAI8h21K

— KyivPost (@KyivPost) October 7, 2022