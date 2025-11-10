Moldova vrea să cumpere Lukoil: prima mutare spre independență energetică

Republica Moldova face un pas strategic în direcția reducerii influenței economice rusești. Guvernul de la Chișinău a înaintat o ofertă oficială pentru preluarea activelor companiei Lukoil din țară, ofertă valabilă până la 17 noiembrie. Discuțiile sunt purtate la cel mai înalt nivel, iar autoritățile speră să finalizeze tranzacția în următoarele luni. Surse din Ministerul Energiei spun că statul ar putea deveni acționar majoritar într-o structură nouă de distribuție a carburanților, un scenariu fără precedent pentru piața autohtonă.

Ministrul Energiei, Dorin Junghetu, a confirmat că Republica Moldova se află în consultări active cu România, Bulgaria și compania Rompetrol, în vederea asigurării unei aprovizionări stabile cu benzină, motorină și kerosen. În condițiile noilor sancțiuni impuse companiilor petroliere ruse de către SUA și Marea Britanie, autoritățile de la Chișinău caută soluții rapide pentru a evita o eventuală criză de combustibili. Junghetu a subliniat că obiectivul principal este „securizarea energetică a statului și reducerea dependenței de capitalul rusesc, care a dominat piața timp de decenii”.

În prezent, Lukoil deține peste 100 de stații PECO, trei depozite de carburanți și un terminal de gaze în Republica Moldova, acoperind peste o treime din importurile de combustibil. Vânzarea acestor active ar reprezenta o schimbare radicală în structura pieței, iar preluarea lor de către stat sau de către un consorțiu regional ar marca începutul unei noi etape în politica energetică națională.

Experții în domeniu consideră că o astfel de achiziție ar putea avea efecte pozitive pe termen lung — stabilizarea prețurilor, eliminarea intermediarilor și o mai mare transparență în formarea tarifelor. Totuși, ei avertizează că procesul este complex, iar succesul depinde de finanțarea externă și de capacitatea Guvernului de a gestiona o rețea atât de vastă.

Dacă tranzacția se finalizează, Moldova ar face primul pas real spre controlul total al infrastructurii energetice, după ani în care importurile și distribuția au fost dominate de companii străine. Miza este uriașă: independență economică, stabilitate energetică și un mesaj politic clar către Moscova — Chișinăul își apără piața și viitorul.