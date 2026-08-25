Data alegerilor pentru bașcan, pe masa deputaților de la Comrat

Deputații de la Comrat urmează să examineze un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, în cadrul ședinței extraordinare a Adunării Populare, programată pentru 26 august. Pe ordinea de zi se mai află adresările către Comisia de la Veneția privind modificările legislației electorale.

Adunarea Populară a Găgăuziei intenționează, de asemenea, să se adreseze corpului diplomatic de la Chișinău și autorităților din România, Ucraina, țările UE, Statele Unite și Marea Britanie.

Este vorba despre modificările legislației electorale adoptate de Parlament în lectura a doua, care prevăd trecerea, pe viitor, de la sistemul majoritar la cel proporțional pentru alegerea Adunării Populare. Totodată, următoarele alegeri pentru Adunarea Populară ar urma să fie ultimele desfășurate în baza actualului sistem uninominal.

Modificările vizează și cerințele pentru candidații la funcția de bașcan. Printre noutăți se numără obligativitatea cunoașterii limbii române și a unei perioade de cel puțin 10 ani de trai în Găgăuzia. Anterior, Adunarea Populară s-a pronunțat împotriva cerinței privind cunoașterea limbii române și a propus menținerea prevederii actuale referitoare la cunoașterea limbii găgăuze.