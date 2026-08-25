Militari americani vor participa la parada de Ziua Independenței R. Moldova

Militari ai Gărzii Naționale din Carolina de Nord vor participa la parada organizată la Chișinău pe 27 august, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Statelor Unite, care au transmis că, în această săptămână, SUA se alătură Republicii Moldova la marcarea a 35 de ani de la proclamarea independenței.

„În această săptămână, Statele Unite se alătură Republicii Moldova în celebrarea a 35 de ani de independență, o mărturie puternică a tenacității și autodeterminării poporului Republicii Moldova”, se arată în mesaj.

Potrivit informațiilor prezentate, militarii americani vor defila în cadrul paradei din 27 august alături de participanți din mai multe țări.

Reprezentanții SUA au menționat că participarea are loc în contextul marcării celor trei decenii și jumătate de suveranitate, neutralitate și libertate ale Republicii Moldova.

„Statele Unite sunt mândre să participe la festivitățile ce marchează această dată importantă”, se mai arată în mesaj.

Republica Moldova marchează pe 27 august 35 de ani de la proclamarea independenței.