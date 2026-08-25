Meteorologii au emis Cod Galben de inundații în țară, din cauza ploilor prognozate

Autoritățile au emis o avertizare hidrologică de Cod galben pentru data de 26 august, în contextul ploilor prognozate în cantități însemnate.

Potrivit avertizării, precipitațiile pot provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile inundări locale, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor de apă.

Zonele vizate sunt indicate pe harta oficială emisă de IP „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu”.

Autoritățile precizează că avertizarea și harta pot fi actualizate în funcție de evoluția situației hidrometeorologice.

Meteorologii au emis avertizare de cod galben de ploi puternice pentru data de 26 august. Avertizarea este valabilă pe parcursul zilei, fiind vizat nordul și centrul țări.

În context, salvatorii au îndeamnat populația să manifeste prudență maximă.