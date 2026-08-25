Șapte moldoveni, cercetați pentru tâlhărie și tentativă de omor în Cehia

Șapte cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați pentru tâlhărie și tentativă de omor, după ce ar fi atacat și jefuit un moldovean în orașul Karlovi Vari din Cehia. Patru dintre suspecți au fost reținuți în Republica Moldova, o femeie este cercetată în libertate, iar alți doi bărbați se află peste hotare și urmează să fie anunțați în căutare.

Cazul este investigat de ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS. Potrivit oamenilor legii, grupul ar fi format din șase bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani, originari din municipiile Bălți și Chișinău și din raionul Cimișlia.

Fapta ar fi avut loc în vara anului 2024, în orașul Karlovi Vari. Suspecții ar fi ademenit, sub un pretext inventat, un bărbat de 26 de ani, originar din raionul Dondușeni, într-un apartament pe care îl închiriau în comun.

Ajuns în locuință, bărbatul ar fi fost atacat, imobilizat și agresat fizic. În timpul atacului ar fi fost folosit inclusiv un spray lacrimogen.

Ulterior, membrii grupului ar fi sustras de la victimă 106.300 de coroane cehe, un telefon mobil, pașaportul și cartea de identitate. Prejudiciul total este estimat la 141.250 de coroane cehe, echivalentul a aproximativ 107.435 de lei.

Potrivit anchetatorilor, înainte să părăsească apartamentul, suspecții ar fi lăsat victima imobilizată și ar fi deschis robinetele aragazului. Totodată, aceștia ar fi închis geamurile și ușile cu acces spre exterior.

Oamenii legii susțin că astfel a fost creat un pericol major atât pentru viața și sănătatea victimei, cât și pentru celelalte persoane aflate în bloc.

Bărbatul a reușit însă să se elibereze și să închidă robinetele aragazului.

După comiterea faptei, cei șapte suspecți ar fi revenit în Republica Moldova.

Astfel, pe 24 august, oamenii legii, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au localizat cinci dintre persoanele vizate în anchetă.

Patru bărbați au fost reținuți pentru 72 de ore. Femeia din grup, care are statut de bănuită, este cercetată în stare de libertate.

Ceilalți doi bărbați se află în afara Republicii Moldova și urmează să fie anunțați în căutare.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat de la unul dintre suspecți un laptop despre care se presupune că îi aparține victimei.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și a rolului fiecărei persoane implicate.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei cercetați riscă până la 20 de ani de închisoare.