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Fostă consilieră a lui Volodimir Zelenski, arestată în cel mai recent scandal de corupţie din Ucraina: Procurorii au anunțat o cauţiune de 455.000 dolari

Photo of Timpul.md Timpul.md25 august 2026
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Irina Mudra, fosta şefă adjunctă a biroului preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a primit 60 de zile de arest preventiv, în cadrul unei anchete de spălare de bani, au anunţat marţi procurorii ucraineni.

Irina Mudra a fost şefa adjunctă a biroului președintelui Volodimir Zelenski, înainte ca acesta să o demită săptămâna trecută, după ce au apărut acuzaţii împotriva ei şi a unui fost parlamentar ucrainean, scriu agențiile de presă DPA.

Cazul, care implică mai mulţi suspecţi, se concentrează pe o presupusă schemă de spălare a milioane de dolari.

Potrivit anchetatorilor, grupul a spălat aproximativ 3,3 milioane de dolari pentru a finanţa eliberarea pe cauţiune a fostului ministru al energiei Gherman Galușcenko, ce se confruntă cu acuzaţii separate de corupţie.

Înregistrări video au arătat-o marţi pe Irina Mudra în timp ce era scoasă încătuşată din sala de judecată.

Cauţiune de aproape jumătate de milion de dolari

Parchetul anticorupţie din Ucraina a stabilit o cauţiune echivalentă cu aproximativ 455.000 de dolari, potrivit procurorilor.

Irina Mudra a fost citată de presa locală declarând că nu are banii şi că îşi va ruga prietenii să o ajute să strângă suma.

Dacă va putea plăti cauţiunea, ei i se va interzice să părăsească regiunea Kiev şi nu i se va permite să vorbească cu martorii sau victimele din acest caz.

Administraţia Zelenski a fost deja supusă monitorizării autorităţilor anticorupţie, ceea ce a dus la demiterea fostului şef al biroului prezidenţial, Andrii Iermak.

Ulterior, Volodimir Zelenski a dat asigurări, în special Uniunii Europene, că va duce o luptă riguroasă împotriva corupţiei în Ucraina.

În ciuda reformelor, Ucraina, care solicită aderarea la UE, este considerată una dintre cele mai corupte ţări din Europa.

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Photo of Timpul.md Timpul.md25 august 2026
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Photo of Timpul.md

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