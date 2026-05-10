De 9 Mai, Usatîi și echipa sa au depus flori la renumitul complex memorial din Berlin

Pe 9 mai, Renato Usatîi, împreună cu colegii din fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru, a depus flori la Memorialul Ostașului Eliberator din Treptower Park din Berlin, în memoria celor căzuți în lupta împotriva nazismului.

Gestul a fost făcut cu ocazia Zilei Victoriei, pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au luptat împotriva fascismului.

„Eliberând Europa de fascism, au murit și compatrioții noștri — moldoveni, ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari, evrei și reprezentanți ai altor etnii. Le suntem profund recunoscători veteranilor care mai sunt printre noi. Avem datoria să păstrăm respectul față de ei și să prețuim pacea pentru care au luptat. Pacea trebuie să rămână valoarea care ne unește pe toți”, a spus Renato Usatîi.

În Republica Moldova, Ziua Victoriei este marcată anual pe 9 Mai și comemorează victoria asupra Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial. Sărbătoarea are rădăcini sovietice și este celebrată în majoritatea fostelor republici ale URSS. În Moldova, această zi este asociată atât cu memoria victimelor războiului, cât și cu comemorarea veteranilor care au luptat pe front.