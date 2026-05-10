Alexandru Tănase: VICTORIOFRENIA este forma supremă de degenerare morală în care niște tablagii care nu au mirosit niciodată praful frontului defilează în uniforme ale unui imperiu mort

Și în acest an, la 9 mai, în timp ce lumea normală marchează Ziua Europei — pacea, libertatea, reconcilierea și prosperitatea — în centrul Chișinăului asistăm la un spectacol de isterie colectivă organizată de coloana a cincea a Rusiei.

Câteva sute de oameni ies în stradă îmbrăcați în uniforme militare ale unui imperiu mort și îngropat încă în secolul trecut. Flutură steagurile roșii ale unui imperiu criminal, construit pe cadavrele a milioane de oameni și prăbușit sub propria barbarie, minciună și teroare. Cântă ode unui război pe care nu l-au trăit și unei victorii cu care nu au nimic în comun.

VICTORIOFRENIA este forma supremă de degenerare morală în care niște tablagii care nu au mirosit niciodată praful frontului defilează în uniforme ale unui imperiu mort, își agață pe piept medalii de tinichea și transformă memoria morților într-un circ obscen al neoimperialismului rus.

Sub pretextul „victoriei asupra fascismului”, acești rătăciți glorifică exact matricea politică ce a produs Gulagul, deportările, foametea organizată, ocupația Basarabiei și, astăzi, războiul criminal împotriva Ucrainei.

Este una să comemorezi victimele unui război monstruos. Și cu totul altceva să defilezi prin centrul Chișinăului cu simbolurile imperiului care ne-a deportat bunicii, ne-a înfometat părinții, ne-a rusificat limba și a exterminat sute de mii dintre conaționalii noștri.

Sub aceste simboluri, Rusia ne-a ucis tinerii pe Nistru în 1992 și continuă până astăzi să ocupe o parte a teritoriului Republicii Moldova.

Sub aceste simboluri, Rusia ne-a strangulat timp de trei decenii economia prin șantaj energetic, embargouri și corupție politică.

Sub aceste simboluri, Kremlinul pompează miliarde pentru a instala la Chișinău hoți, lepădături și cozi de topor — indivizi gata să-și vândă proprii părinți pentru dreptul de a fura nestingheriți sub protecția Moscovei.

Sub aceste simboluri, Rusia ucide zilnic copii, femei și civili în Ucraina. Un regim fascist care bombardează orașe, răpește copii, își aruncă opozanții în pușcării și își alungă intelectualitatea în exil.

Și exact simbolurile acestui stat sunt purtate astăzi prin centrul

Chișinăului sub pretextul „memoriei istorice”.

Aceasta nu mai este o comemorare. Este un sabat politic al neofascismului rusesc. Este un mesaj direct adresat Republicii Moldova.

Iar dacă nu suntem complet orbi sau complet idioți, ar trebui să înțelegem foarte clar ce ni se transmite.

Ceea ce se întâmplă anual în centrul Chișinăului nu este despre trecut. Este despre viitor — despre ambiția Rusiei de a reconstrui imperiul.

În fața neoimperialismului rus, neutralitatea morală devine complicitate. Iar popoarele care aleg comportamentul unor vite docile ajung, inevitabil, conduse spre abator.