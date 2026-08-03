De ce a ajuns o delegație talibană în R. Moldova?

Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Vasile Șarban, susține că facilitarea accesului în Republica Moldova pentru o delegație din Afganistan a avut drept scop sprijinirea producătorilor autohtoni care încearcă să-și extindă exporturile pe noi piețe.

Oficialul a precizat că R. Moldova nu a transmis nicio invitație oficială Guvernului din Afganistan. Potrivit acestuia, MAIA a semnat doar o solicitare adresată Ministerului Afacerilor Externe pentru facilitarea obținerii vizelor de intrare pentru trei reprezentanți ai autorităților de la Kabul.

„Aveau nevoie pentru ca ei să vină și să se întâlnească cu niște agenți economici din Republica Moldova. Cei din Afganistan au o regulă: în cazul în care vor să facă import dintr-o țară din care n-au mai făcut, ei trebuie să vină oficial, să vadă unitatea de producere, după care să înceapă o activitate economică”, a explicat Vasile Șarban.

Potrivit secretarului de stat, inițiativa a pornit de la trei producători moldoveni de produse de uz fitosanitar, care activează deja pe piețe din Asia Centrală și intenționează să-și extindă exporturile și în Afganistan.

Șarban a explicat că agenții economici s-au adresat inițial Ministerului Agriculturii, iar ulterior instituția a transmis o solicitare către Ministerul Afacerilor Externe pentru facilitarea accesului delegației în Republica Moldova.

„Eu cred că este corect ca autoritățile din Republica Moldova să aibă grijă de agenții economici din Republica Moldova. În cazul în care noi ne plângem că nu avem unde comercializa, de ce noi, în calitate de autorități, nu am veni în întâmpinarea agenților economici, ca ei să vadă orice oportunitate de a valorifica orice piață pe care pot vinde?”, a declarat oficialul.

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că unei delegații a Ministerului Agriculturii din Afganistan i-au fost eliberate vize de intrare în Republica Moldova. Instituția a precizat că membrii delegației nu figurează pe listele de sancțiuni internaționale și a subliniat că Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Totodată, MAE a anunțat că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau alte contacte oficiale cu reprezentanții delegației.

Guvernul a dispus, de asemenea, verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele de intrare, precum și revizuirea procedurilor interne aferente.