Internațional

Singura rafinărie din Serbia riscă să fie oprită din cauza Dunării

Photo of Timpul.md Timpul.md3 august 2026
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Serbia se confruntă cu dificultăți în sectorul energetic, iar rafinăria de petrol din Pančevo ar putea fi oprită temporar din cauza nivelului scăzut al apei din Dunăre.

Președintele Aleksandar Vučić a declarat că fluviul este încă navigabil, însă navele pot transporta doar jumătate din încărcătura obișnuită. Totodată, patru procese tehnologice ale rafinăriei depind de apa Dunării.

Liderul sârb a avertizat că, în următoarele două-trei zile, fluviul ar putea deveni nenavigabil. Autoritățile încearcă să evite suspendarea activității rafinăriei, însă situația rămâne complicată.

Problemele sunt accentuate și de creșterea prețurilor petrolului pe piața internațională. Vučić a declarat că o nouă oprire a rafinăriei, combinată cu scumpirea continuă a petrolului, ar putea afecta aprovizionarea țării cu petrol și motorină.

O ședință extraordinară a structurii pentru situații de urgență din Serbia a fost convocată pentru 3 august. Oficialii urmează să analizeze măsurile necesare pentru menținerea stabilității energetice.

Premierul Đuro Macut le-a cerut cetățenilor să consume rațional energia electrică, în contextul valului prelungit de căldură și al creșterii consumului.

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Photo of Timpul.md Timpul.md3 august 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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