Singura rafinărie din Serbia riscă să fie oprită din cauza Dunării

Serbia se confruntă cu dificultăți în sectorul energetic, iar rafinăria de petrol din Pančevo ar putea fi oprită temporar din cauza nivelului scăzut al apei din Dunăre.

Președintele Aleksandar Vučić a declarat că fluviul este încă navigabil, însă navele pot transporta doar jumătate din încărcătura obișnuită. Totodată, patru procese tehnologice ale rafinăriei depind de apa Dunării.

Liderul sârb a avertizat că, în următoarele două-trei zile, fluviul ar putea deveni nenavigabil. Autoritățile încearcă să evite suspendarea activității rafinăriei, însă situația rămâne complicată.

Problemele sunt accentuate și de creșterea prețurilor petrolului pe piața internațională. Vučić a declarat că o nouă oprire a rafinăriei, combinată cu scumpirea continuă a petrolului, ar putea afecta aprovizionarea țării cu petrol și motorină.

O ședință extraordinară a structurii pentru situații de urgență din Serbia a fost convocată pentru 3 august. Oficialii urmează să analizeze măsurile necesare pentru menținerea stabilității energetice.

Premierul Đuro Macut le-a cerut cetățenilor să consume rațional energia electrică, în contextul valului prelungit de căldură și al creșterii consumului.