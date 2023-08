De ce moartea lui Prigojin ar avea consecințe catastrofale pentru armata lui Putin? Legătura neștiută

Avionul privat Embraer, la bordul căruia s-ar fi aflat Evgheni Prigojin, s-a prăbușit în regiunea Tver din Rusia pe 23 august 2023 din cauze necunoscute până acum, iar ministerul pentru Situații de urgență de la Moscova a declanșat o anchetă. Însă, jurnalistul rus de război, Roman Saponkov a scris pe canalul său de Telegram că ”asasinarea lui Prigojin ar avea consecințe catastrofale” pentru armata lui Putin.

La ora redactării știrii, confirmarea morții lui Prigojin, nu a fost anunțată de către Kremlin, deși evenimentul s-a petrecut cu multe ore în urmă, potrivit Newsweek.

”Asasinarea lui Prigojin ar avea consecințe catastrofale. Oamenii care au dat ordinul nu înțeleg deloc starea de spirit a armatei și moralul”, a scris miercuri jurnalistul de război rus Roman Saponkov pe canalul său Telegram. Mesajul a fost repostat de canalul Gray Zone Telegram, o pagină legată de grupul de mercenari Wagner și soldații săi.

Comentariile lui Saponkov vin la scurt timp după informații care spun că Prigojin se afla la bordul unui avion privat, care s-a prăbușit miercuri în regiunea rusă Tver.

”A fost lansată o anchetă privind prăbușirea avionului Embraer care s-a produs în regiunea Tver în această seară. Potrivit listei de pasageri, numele și prenumele lui Evgheni Prigojin au fost incluse în această listă”, a declarat Ministerul Rusiei pentru Situații de Urgență sau internațional (EMERCOM) a declarat, potrivit instituției media de stat, TASS.

Potrivit TASS, toate cele 10 persoane care se aflau la bordul avionului au murit. Nu a existat nicio confirmare suplimentară din partea Kremlinului sau a Ministerului rus al Afacerilor Externe. Avionul se deplasa de la aeroportul Sheremetyevo din Moscova la Sankt Petersburg, a informat TASS.

Răspunzând la rapoartele despre moartea lui Prigojin, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe de la Washington, Adrienne Watson, a scris pe rețeua de socializare X: „Dacă este confirmat, nimeni nu ar trebui să fie surprins”.

Președintele american Joe Biden a răspuns, de asemenea, la rapoartele legate de moartea lui Prigojin venite din Rusia, la CNN: „Nimic nu se întâmplă în Rusia, fără ca Putin să nu fie în spate. Dar nu știu suficient pentru a afla răspunsul”.

Anton Gerașcenko, un consilier al ministrului de interne al Ucrainei, a postat un videoclip care părea să arate că avionul în care se afla Prigojin cădea din cer. „A apărut un videoclip, care arată momentul prăbușirii avionului lui Prigojin”, a scris Gerașcenko într-o postare pe X, fostul Twitter.

Russian Telegram channel VChK-OGPU says that an eyewitness reported two explosions, resembling missile firing, sounded in the sky before Prigozhin’s plane went down.

“There were two shooting blasts. When I heard the first explosion, I just raised my head and I saw sparks… pic.twitter.com/xBeQZIhktW

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023