UE și Italia au donat 14 automobile Inspectoratului General de Carabinieri

Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne a primit 14 automobile de serviciu. Mijloacele de transport au fost repartizate subdiviziunilor teritoriale și vor contribui la creșterea mobilității efectivelor.

Noile autospeciale vor completa parcul auto al Direcției regionale „Nord”, Direcției regionale „Sud”, Batalionului cu Destinație Specială „Scorpion” și Centrului de Pregătire și Perfecționare al Carabinierilor.

Mijloacele de transport vor contribui la sporirea mobilității efectivelor, eficientizarea misiunilor de menținere și restabilire a ordinii publice, precum și la consolidarea capacității de intervenție în sprijinul cetățenilor. Totodată, acestea vor crea condiții mai bune pentru desfășurarea misiunilor specifice, în conformitate cu exigențele unui serviciu modern de ordine publică.

Cele 14 automobile au fost oferite cu sprijinul Uniunii Europene și al Armei dei Carabinieri din Italia, parteneri importanți în procesul de consolidare a capacităților operaționale și de dezvoltare a unui serviciu modern de ordine și securitate publică.