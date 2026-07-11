Premierul desemnat, Vasile Tofan, pregătește schimbări în Guvern: Veți vedea fețe noi

Premierul desemnat, Vasile Tofan, anunță că va analiza activitatea actualilor miniștri înainte de a decide cine va rămâne în funcție, însă confirmă că viitorul Executiv va include și oameni noi. Potrivit acestuia, deciziile privind componența Guvernului vor fi luate după consultări și evaluarea echipei actuale.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă intenționează să păstreze actuala echipă guvernamentală și dacă va modifica structura Guvernului, Vasile Tofan a declarat că nu va lua decizii pripite.

„Sunt un om responsabil și nu îmi plac improvizațiile. Pe mulți dintre miniștri încă nu îi cunosc personal. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să cunosc echipa, să discut cu fiecare și abia apoi să luăm decizii”, a afirmat premierul desemnat.Acesta a precizat că, în perioada următoare, vor avea loc discuții privind structura Executivului și componența Cabinetului de miniștri.

„Săptămâna viitoare vom avea discuții importante și, în baza acestora, vom decide atât formula Guvernului, cât și componența echipei guvernamentale”, a spus Tofan.

Totodată, el a confirmat că noul Executiv va include și persoane care nu fac parte din actuala echipă guvernamentală.

„Da. Intenționez să aduc oameni noi în echipa guvernamentală. Veți vedea fețe noi atât în Guvern, cât și în structurile executive”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul desemnat a subliniat că provocarea va fi găsirea unui echilibru între schimbările necesare și continuitatea instituțională, pentru a nu afecta procesul de integrare europeană al R. Moldova.